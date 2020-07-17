Советник мэра Виталия Кличко, Владимир Бондаренко, рассказал о наказаниях за нарушения карантина в Киеве

Как передает Politeka.net, он предупредил киевлян об ответственности в эфире телеканала "Украина 24".

В Украине планируют усилить наказание за нарушение мер безопасноти. Как подчеркнул Владимир Бондаренко, санкции необходимы, чтобы как можно скорее выйти из карантина и вернуть жизнь в прежнее русло.

"Конечно, мы не можем приставить полицию к каждому гражданину, да даже и к каждому заведению", - отметил представитель Кличко. - "Штрафовать людей, которые ходят по улице без масок, мы не будем, это понятно. Не пускать людей - вот в Киеве не пускают в коммунальный транспорт людей без средств защиты".

Советник мэр обратил внимание, что в крупных магазинах охрана заставляет посетителей надевать маски и следит, чтобы их не снимали. А вот в маленьких заведениях очень часто закрывают глаза на такое требование. Если человек оказывается болен - магазин приходится закрывать, из-за чего люди теряют доход и получают юридические проблемы.

Владимир Бондаренко раскрыл, как в Киеве будут следить за соблюдением мер:

"Методика контроля не будет 100%-й, она будет выборочной. Но каждый должен понимать, что к нему в любом случае раз в неделю придут и проверят, как соблюдаются карантинные нормы. Если будет нарушение - будет штраф".

Он добавил, что ситуацию контролируют преимущество полицейские. По его словам, владельцы заведений должны сами следить за мерами безопасности.

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