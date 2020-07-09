З 10 липня кияни почнуть отримувати рахунки за електроенергію в оновленому форматі.

Відтепер у платіжці, окрім суми до сплати за фактично спожиту електроенергію у попередньому місяці, з’явився рядок із сумою за очікуване споживання у місяці поточному. Такий формат дозволяє клієнтам планувати витрати на електроенергію, сплачувати за світло на період майбутньої відпустки або відрядження, та не витрачати час на розрахунки щомісяця. Про це повідомляє пресслужба постачальника електроенергії та енергоефективних рішень YASNO.

Сума в рядку «Очікуване споживання у поточному місяці» визначається індивідуально для кожного клієнта і розраховується на основі об’єму споживання в минулому місяці. Якщо, наприклад, у червні родина використала 120 кВт-год, то плановий платіж на липень буде розраховано на той самий об’єм.

Електропостачальник YASNO дає можливість клієнтам скористатись їхнім правом, передбаченим пунктом 4.10 Правил роздрібного ринку електроенергії щодо здійснення оплати за спожиту електроенергію у формі попередньої оплати. Постачальник звертає увагу, що оплата за очікуване споживання (рекомендований платіж) не є обов’язковою і не виставляється до оплати автоматично. Суму, яку кожен клієнт сплачуватиме, потрібно заповнити самому в рядку «Сплачую». Таким чином, кожен клієнт сам зможе обрати, сплачувати тільки за фактично спожиту електроенергію чи також і за прогнозне споживання поточного місяця.

«Рекомендовані платежі – це звична практика у багатьох європейських країнах. Переваги таких платежів уже змогли оцінити клієнти YASNO у Дніпропетровській та Донецькій областях. У липні такі рахунки за електроенергію отримають усі приватні клієнти у столиці. Сплачувати лише за фактично спожиті кіловат-години або також і за очікуване споживання – це вибір кожного. Якщо внесений платіж виявиться більшим, ніж ви спожили по факту, це буде враховано та відображено у рахунку наступного місяця як переплата», – говорить директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Сплатити за фактично спожиту електроенергію та здійснити платіж за очікуване споживання також можна і в Особистому кабінеті.

Розміщуємо інфографіку, яку підготував постачальник YASNO Київські енергетичні послуги щодо нового формату рахунку