Девушки разгневали жителей Киева, устроив непристойные танцы возле креста

Как сообщает Politeka.net, скандальное видео появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Компания устроила "божественную тусу" на природе, во время которой две юные особы решили сплясать возле деревянного креста. Просто развлечься подросткам оказалось мало, поэтому они сняли свои танцы на видео и опубликовали в социальной сети.

В ролике девушки прижимаются к кресту разными частями тела и танцуют под песню, в которой упоминается Иисус Христос и Господь. На заднем плане можно заметить еще одну пару, которая, видимо, не захотела принимать участие в дерзкой выходке.

Маразм крепчал 🤦🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 29. Juni 2020

Видеозапись вызвала большой резонанс в социальной сети.Так пользователи считают, что таким поступком девушки оскорбляют чувства верующих:

"Господи отврати и заступись!! Они будут жалеть потом о своем поступке"; "Бог поругаем не бывает, а вот дуры рискуют задеть чувства верующих, которые таки могут найти"; "Диагноз налицо"; "Человек не имеет права совершать подобные поступки, если его вера противоречит вере иной группы людей. Такую оценку можно расценивать как пренебрежение к таким людям, что есть совершенно недопустимо"; "Это уже дно???? Или что-то хуже будет???"; "Вот оно — будущее страны 👀😂"; "Лишь бы они не додумались потанцевать возле памятника в Бабьем Яру, или записать песенку на тему Аллаха и Мухаммеда. Тогда реакции не пришлось долго ждать"; "Их уже не спасти..."; "То чувство, когда даже атеисту стыдно".

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