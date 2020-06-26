Житель киевского дома, пострадавшего от взрыва, Константин Рыбак сообщил журналистам, что планировка квартир противоречит версии об утечке газа
Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбук» журналист Андрей Павловский.
«Как сообщил нашему журналисту житель дома Константин Рыбак, планировка квартир противоречит месту взрыва и логике версии с утечкой газа. Так, газовый стояк и кухня находятся вообще в другой части дома, которая практически не пострадала», – написал Павловский.
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«Квартира мужчины находится на 5-ом этаже. Запаха газа он не слышал. И даже если бы действительно была утечка на 7-ом этаже, то газ поднимался бы вверх, так как он легче воздуха.»-утверждает журналист.
«Наш собеседник уже пообщался в санатории с большинством соседей по подъезду. По его словам, люди не могут отличить запах газа от запаха взрывчатого вещества. Хотя именно жители нижних этажей больше всего утверждали, что слышали запах именно «голубого топлива»-делает вывод он.
«Константин – адвокат с 25-и летним стажем. Убежден, что прокурор намеренно склоняет жителей к версии взрыва из-за утечки, чтобы быстрее закрыть дело», – добавил он.