Если бы выборы состоялись в ближайшее время, среди тех, кто определился, за партию Николая Томенко проголосовали бы 6,3% киевлян.

По результатам социологического опроса, который провел Центр «Социальный мониторинг» 10-15 июня, политическая партия, Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна» преодолевает 5% бар’ер на выборах Киевского городского совета.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, среди тех, кто определился, за партию Николая Томенко проголосовали бы 6,3% киевлян, пишет "Знай".

Напомним, что в начале июня Николай Томенко по итогам заседания Высшего совета сообщил об участии команды в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Социологическое исследование было проведено методом личного интервью по месту жительства. Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов, стандартное отклонение 1,9-3,2%.

Политик также сообщил, что сейчас завершается формирование команды для выборов в городской совет столицы, а кандидатом на должность городского головы Киева партия определила Николая Томенко.

Лидер партии также определил 8 основных позиций, которые отличают команду Общественного движения «Рідна країна» от других политических сил, которые планируют принимать участие в выборах Киевского городского головы и городского совета.

«Если популярно это объяснять, то наше видение будущего столицы такое:

Киев – это город для горожан, а не застройщиков, чиновников и олигархов.

Киев и его бюджет – это деньги, которые работают в интересах общества, а не бизнеса друзей городского головы и Офиса Президента.

Киев – город, где в приоритете строительство метро, транспортных розв’связь, паркингов, школ и садиков, а не селфі-мостов и фонтанов.

Киев – это город спорта, здоровья’я и безопасного окружающей среды,а не транспортного хаоса и торгово-развлекательных центров.

Киев – это украинский город, а не город «русского мира.

Киев – это европейский город, где качество жизни человека – основное мерило эффективности власти.

Киев – город, где власть каждый день создает новые рабочие места, а не телеграмм-каналы и СМИ для собственного пиара.

Киев – это город культуры, образования и науки, а не город для секс-туризма“.

Томенко призвал киевлян, которые разделяют позицию и мировоззрение команды, об’єднуватись для совместной работы.