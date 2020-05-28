В Киеве водитель маршрутки отказался везти и обругал участника АТО и ООС на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, жена украинского воина Инна Ольховая рассказала о вопиющем случае на своей странице в Facebook.

Скандал случился 28 мая на маршруте №317а: "ст. м. Харьковская – Борисполь". По словам украинки, водитель не захотел везти ее супруга по удостоверению участника боевых действий. Инна также привела слова грубияна: "Мне твое УБД до ж*пы, я тебя туда не посылал".

Женщина добавила, что после инцидента воин АТО обратился в полицию и пытается привлечь внимание Бориспольского горсовета. Инна Ольховая также рассказала о нарушениях со стороны водителя.

"Заявление в полицию написано, но все мы осведомлены, что это ни к чему не приводит. Пожалуйста, сделайте маршрут и водителя знаменитым. А также при случае поинтересуйтесь у него где он был в 14-20гг, и почему у него самого нет ни прав, ни документов на маршрут, ни маршрутного листа, ни даже свидетельства о праве выполнять пассажирские перевозки по городу и области", - написала жена бойца.

Пользователи социальной сети поддержали украинку в комментариях:

"Не посылал он... вот жеж мразь. Интересно, это водитель - мерзота ватная или политика АТП?"; "Скотина"; "Вот ведь к*рва, но закон бумеранга такие никто не отменял!".

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