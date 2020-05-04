Мэр Киева Виталий Кличко разрешил продавать кофе на вынос после волны бунтов в столице

Как сообщает Politeka.net, о таком ослаблении карантина глава КГГА объявил 4 мая на своей странице в Facebook.

В понедельник утром десятки предпринимателей устроили акцию протеста у здания мэрии. Они потребовали равных условий для бизнеса и ослабления карантина. В итоге Виталий Кличко поговорил с активистами и пошел на уступки.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, который столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", - написал Виталий Кличко.

По словам мэра, уже 5 мая столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение и подготовит регламент о работе кофеен. После этого предприятия смогут продавать кофе на вынос, соблюдая нормы безопасности.

Пользователи социальной сети возмутились таким решением Виталия Кличко. По словам киевлян, многие уже и так продают кофе, а столица нуждается в снятии других ограничений:

"Как же смешно 😂 мэр у нас конечно... 2 месяца рестораны работали на вынос еды😀вот теперь можно и маленькому бизнесу кофе на вынос разрешить😀нет, ну правда очень смешно..."; "Получается, что как и был бред с этими ограничениями, так и остался. Нужно отменять этот идиотизм немедленно"; "А вы вообще в курсе, что у вас в городе происходит и кофе "на вынос" уже давно работает, о чем еще ваш советник заявлял?"; "Как прожить без кофе и еды на вынос?... Ну вот никак. Это же самое необходимое. Логичнее запускать сначала городской транспорт, а уж потом пригород..."; "У нас возле дома наливайка как работала, так и работает, потому что полицейские крышуют. А вы ждите свой кофе на вынос...".

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