Ему это не сойдет с рук

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя в КГГА Владимира Слончака после скандала с полицией

Как сообщает Politeka.net, градоначальник сообщил о решении 27 апреля во время брифинга.

Накануне вечером, 26 апреля, Владимира Слончака задержали после драки с сотрудником правоохранительных органов. В сети появилось видео, как чиновник угрожал, а затем набросился на патрульного.

«Хочу сообщить, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь тем, кто ее представляет», — заявил Виталий Кличко.

Киевский мэр также извинился за действия своего подчиненного и подчеркнул, что даже чиновники должны быть наказаны, если нарушают закон.

"Прошу прощения перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА… Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону. Как и каждый гражданин Украины", - отметил Виталий Кличко.

Киевляне ответили мэру в социальных сетях. Они осудили действия Владимира Слончака и призвали наказать по всей строгости закона:

"Уволить мало, он должен понести уголовное наказание за нанесение телесных повреждений партрульному"; "Уже скорую вызвал, по типу больной как Насиров. Выдайте ему одеяло в клеточку!"; "Надо включать режим диктатора. Это хорошо работает"; "Да ну. Столько камер и полиции на ровном месте. Сценарий однозначно".

Напомним, появилось видео драки зама Кличко с полицейскими: "грозит пять лет".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.