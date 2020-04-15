Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о пожаре в Чернобыле и нарвался на волну критики

Во время брифинга глава украинской столицы заявил, что радиационный фон в городе не превышает норму. Однако сами киевляне не разделяют спокойствие Виталия Кличко. Многие возмутились, что мэр уделяет проблеме так мало внимания.

"Остается три направления пожаров... Причина пожаров проста - это сжигание сухой травы. В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышений пока нет. Фон не превышает 0,013 мкР/ч при норме 0,03 мкР/ч", - заявил Виталий Кличко.

Пользователи социальной сети массово жалуются на удушливый запах. Они призвали Виталия Кличко принять меры.

"В городе дышать нечем!!! ((("; "А что делать с тем, что от гари задыхаемся?"; "Klychko что с воздухом в столице? Гарью воняет с ночи!"; "Нужна помощь погасить пожар ! Жуткий запах гари!"; "На Берестейской не возможно открыть окна, воняет ужасно"; "Запах гари в Киеве почему и что делать?", - пишут в комментариях.

Некоторые украинцы подчеркнули: пожар не менее опасен, чем эпидемия китайского вируса. Они уверены, что Виталию Кличко необходимо попросить помощи в тушении пожаров, пока не стало слишком поздно.

"Попросите помощи у других стран на тушение пожара в Чорнобыле. Это сейчас важно, как и борьба с пандымией"; "Просите помощь в тушении пожара других стран. Радиация это смерть, хуже любого вируса. Принимайте срочно меры. Это же атомная станция! Просите срочно помощь! В 1986 тоже говорили, что нет радиации, а сколько потом смертей унесло!"; "Периодически трудно дышать и в самой столице ... Сейчас важнейший сам результат тушения крупного Чернобыльской пожара - все силы локализовать не только на злой вирус, и на пожар также - думаю, это не меньшее зло...".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.