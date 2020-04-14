Киевлянка покусала мужчину до гематом в очереди на почте

Так, в Киеве произошел странный случай. Женщина хотела пробраться без очереди, и для этого она решила покусать мужчину. Об этом сообщает телеграмм-канал "Киев Сейчас", пишет Politeka.net.

Инцидент произошел в Киеве в отделении Новой почты на Оболонском проспекте. Женщина начала толкаться и распихивать всех, кто стоял в очереди. Один из мужчин сделал девушке замечание и поплатился – незнакомка искусала его до гематом. Стоит отметить, что девушка была в рваной одежде и без медицинской маски.

На место происшествия вызвали наряд полиции, пострадавший мужчина написал заявление и отправился в больницу.

Напомним, что полиция в Киеве будет следить за нарушителями карантинных мер с воздуха. Так, во время патрулирования улиц города начали использовать беспилотные летательные аппараты с громкоговорителями, чтобы призывать киевлян и гостей столицы придерживаться правил карантина.

Также в сети показали фото, на которых полицейские ведут патруль на моторной лодке. «Водная полиция проводит профилактические мероприятия для соблюдения правил карантина», – подписали кадры. В частности, профилактический рейд прошел на территории Оболонской набережной, Русановского пролива и в Гидропарке.

Напомним, важное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."

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