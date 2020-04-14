13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС

Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения. Полиция начала расследование и вычислила поджигателя совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции. Им оказался 37-летний местный житель. Об этом пишет Киев Оперативный в фейсбук, сообщает Politeka.net.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву, из-за чего трава загорелась и начался пожар. Когда мужчина вернулся на то место, то увидел, что натворил, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. У него не получилось совладать с огнем.

Ветер перенес огонь на территорию леса, после чего его понесло в зону отчуждения, где начался масштабный пожар. Спасатели все еще продолжают борьбу с огнем на территории Чернобыльской АЭС.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В комментариях украинцы возмущаются по поводу оправдания подозреваемого и не хотят в это верить.

«И в это нужно поверить?», «По заданию российских спецслужб с целью нарушения территориальной целостности Украины?»,» «А ему точно 37 годиков? Я в 36 выгляжу на много моложе», «А периметр слабо взять под контроль кто будет из Зоны вылезать в близ неделю...?( Селянам такая беда и не надо!!! И сжигать они умеют свой мусор..», «Взял и угли на тачке вывез за село?!?! Вы серьёзно!? Большего бреда я не слышала и не видела. Не там ищите товарищи полицейские!», «Вывез тлеющий мусор??? Бред какой-то. Похоже он на ходу это придумал. Пусть собака расскажет сколько заплатили ему и хватит ли теперь штраф перекрыть этими деньгами.», – отметили в комментариях пользователи.

Напомним, чернобыльский пожар перебросился на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

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