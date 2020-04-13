Мужчина сам признался в поджоге, а потом напал на спасателей

Под Киевом пожарные задержали агрессивного поджигателя сухой травы

Так, пожарные во время тушения огня обнаружили агрессивного мужчину, который стал инициатором поджега. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео Киев Оперативный.

В настоящее время сложилась достаточно сложная ситуация, связанная с горением сухой травы и мусора. Пожарным работы прибавляется с каждым днем. Только за последние сутки спасатели потушили 78 таких возгораний на площади 108,105 га.

На днях с. Белогородка по ул. Житомирской под Киевом из-за поджога травы огонь перешел на частные здания.

Местный житель подпалил мусор, рядом с ним травяной настил, а огонь дальше перешел на хозяйственные постройки.

Во время тушения огня, к спасателям вышел местный житель и сказал, что это он поджигатель. Начал агрессивно себя вести, нецензурно ругаться и бросаться на пожарных.

На место происшествия вызвали местную полицию. На месте был оформлен протокол по статье 173.

Напомним, что пожар в Чернобыле приблизился к атомной станции. Так, пожар уничтожил уже 12 сел и заставил местных жителей спасаться бегством.

С огнем в Чернобыльской зоне борются уже с 4 апреля и до сих пор не могут потушить. Масштабный пожар в зоне отчуждения уничтожил старые кладбища, леса, болота и по меньшей мере 12 бывших сел.

На выходных огонь вплотную подобрался к атомной станции.

«Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным», – подписали видео в сети очевидцы.

Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным» Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 12. April 2020

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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