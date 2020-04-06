В Киеве кофейни работают несмотря на усиленный карантин

В Киеве нелегально продолжили работу заведения общественного питания. Видео опубликовали в сети очевидцы в паблике «Киев Оперативный», пишет Politeka (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Так, а что там с кафе? Потому что не очень понятно – одним бьют огромные штрафы, некоторые - придумывают какие-то схемы, типа, делают доставку, другие – сами просто закрылись, а некоторые как работали, так и работают. Похоже на принцип некоего избирательного правосудия, не?», – отметили под видео.

Так, на кадрах видно мужчину, который прислонился к прилавку и о чем-то мило болтает с продавцом.

«Вот как раз символически в аптеке можно продавать кофе. Вот здесь такая кафешечка находится. Все работает, никто никуда не прячется», – рассказала девушка на видео.

В комментариях пользователи стали на сторону кофеен, якобы наливайки работают, то и кофейни должны.

«Кто правильную сумму заплатил, тот и работает, это же Украина, нечему удивляться...», «У автора зависть в попе заиграла? пусть работают, ацтань», «Зайдите поснимайте с Макдональдс... эта кофейня и другие имеют полное юридическое право работать, исходя из постановления Кабмина и КМДА», «Кстати, торговля разрешена, если есть окошко для выдачи», «Ну не подходите близко... И Вам кофейку нальют... В масочке, в перчаточках...», «Наливайки везде работают, плодя алкозомби каждый вечер. Почему тогда кофейни закрыты. Если уже закрывать, то всех.», – пишут в сети пользователи.

Так, а що там із кав’ярнями? Бо якось не дуже зрозуміло - одним луплять величезні штрафи, деякі - вигадують якісь схеми, типу, роблять доставку, інші - самі просто закрилися, а деякі як працювали, так і працюють. Схоже на принцип якогось вибіркового правосуддя, нє? Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. April 2020

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