В Киеве более десятка бригад скорой помощи ушли на самоизоляцию после контакта с больными вирусом

Об этом рассказала глава профсоюза Центра экстренной медицинской помощи Киева Наталья Стахова.

Так, за один день поступает 50-60 вызовов с подозрением на смертельный вирус от киевлян.

До начала эпидемии и карантина в столице работали 170 бригад экстренной медицинской помощи. На сегодняшний день это количество уменьшилось, и стало в два раза меньше, чем необходимо для населения Киева.

«Должна быть одна бригада на 10 000 жителей. Если посчитать, по электронной оценке населения, то у нас должно быть 370 бригад, а по факту до карантина было всего 170», – заявила Стахова.

Кроме того, защитные средства («эпидукладка»), которую выдают нашим медикам, не отвечает стандартам ВОЗ. И несмотря на это, врачам приходится обрабатывать по 50-60 вызовов с подозрением на китайский вирус в день. К этому добавляется около 200 вызовов пациентов, которые заболели ОРВИ.

Напомним, что в родительских и учительских чатах активно распространяется информация о том, что карантин продлен до 15 мая и отменено Внешнее независимое тестирование.

В Минобразования прокомментировали ситуацию. На официальной страничке министерства в соцсети Фейсбук, данную информацию назвали "фейком".

"Не соответствует действительности, - отмечено в сообщении ведомства. - 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлением образования".

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская экстренно обратилась к украинским родителям из-за карантина: "Не время рисковать".

Также Politeka писала про мартовские трудности - лишь начало: Украину накроет фатальный кризис, известны сроки.