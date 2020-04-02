Полиция начала охотиться на киевлян, которые нарушают правила карантина
Всего в Киеве полиция составила 466 админпротоколов за нарушение карантина. Об этом рассказали на брифинге в мэрии.
Так, киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации.
Кроме того, оштрафованы уже пять жителей столицы на кругленькую сумму: 17 тысяч гривен.
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Суд рассматривает также и другие административные нарушения карантина на данный момент.
Напомним, что в Днепре представители полиции ходят по домам и проверяют, как соблюдаются условия самоизоляции. Так, полиция проверила тех днепрян, которые недавно вернулись из-за границы. Так, рейд полицейские совместно с санитарными врачами провели 1 апреля в Соборном районе в Днепре.
«Правоохранители провели разъяснительную работу с прибывшими и предупредили их о необходимости со всей ответственностью отнестись к карантинным мероприятиям. Ведь именно сейчас всем нам важно соблюдать правила поведения, которые могут сохранить жизнь и здоровье людей», — рассказали подробности в пресс-службе Нацполиции.
Также мы писали, что стало известно, в каких городах и районах столицы подтвердили наличие вируса у киевлян. В Киевской области официально подтвердили диагноз у 64 жителей региона. За прошедшие сутки вирусом заразились семеро человек.
Больше всего зараженных в Обуховском районе области, где на сегодня болеют уже 27 человек. Еще от вируса лечатся 12 пациентов из Киево-Святошинского р-на Киевской области.
Напомним, что украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
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