Она ушла из больницы без верхней одежды и сапог

В Киеве разыскивается ребенок, пропавший без вести

В Днепровском районе Киева пропала бесследно Марчук Диана Владимировна, 2003 года рождения. Она 31 марта ушла из больницы по ул. П. Запорожца, 26 и не вернулась. Об этом пишет Politeka со ссылкой на группу «Киев Оперативный» в фейсбуке.

ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, волосы русые до плеч, среднего телосложения.

Одет: кофта серого цвета, темные брюки (без верхней одежды) и обута в шлёпанцы.

При получении любой информации о возможном местонахождении ребенка, просим звонить по номеру «102».

Напомним, что в Днепропетровской области пропал без вести 17-летний парень. Известно, что Умрихин Леонид Данилович, 28 марта 2020 года, около 11.40 покинул Центр социально-психологической реабилитации и на данный момент его местонахождение неизвестно.

На вид парню 17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы, глаза темные.

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Отметим, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.

Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.

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