В Киеве религиозные меньшинства не придерживаются правил усиленного карантина

Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook передает Politeka.

Так, последователи движения Харе Кришна собираются большими группами человек, не соблюдают дистанцию, а также ходят по городу в то время, когда все киевляне сидят по домам, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Слышите эту музыку? Харикришна-харирама... Это идут те, кому абсолютно пофиг на все это (по их же словам).», – подписал автор поста снимок.

Киевляне сразу начали шутить в комментариях по поводу певцов в белых одеяниях.

«На Куренёвке их видел, и на Белицкой целый квартал. Мирные люди!) Так и вспоминается старый добрый фильм "ДМБ", когда их привели на призывной участок, и один из них (уже выйдя из кабинета после разговора с военным) сказал: "Какой хитрый человек!», «Им хорошо, у них есть еще левелы в следующих жизнях... а у нас или рай или ад, поэтому я дома..», «Да ладно позитивные ребята. К ним точно вирус не прицепится. Не забывайте страх и паника тоже ослабевают наш иммунитет!», «Вот они на самом деле больны», «Заметьте, никаких им Мерседесов и золотых храмов .», «Ну и где обещанные штрафы по 17 000? Вот же казна ходит.», «Это родители после 10 дней карантина!!!», «Ну да. Их религия не боится смерти. Ничего удивительного в их поведении, нет.», «Еще неделю этого дебильного карантина, и я к ним присоединюсь», – пишут под фото пользователи сети.

Напомним, что из-за нехватки работы в карантинное время, домушники идут на риск. Так, в Киеве задержали с поличным квартирного вора.

«Во время карантина всем тяжело, а особенно домушникам! Но публикация не о сострадании к этой прослойке беззакония, о их острой нехватке денег, которая толкает их на риск. Данного персонажа словили при попытке открыть дверь и передали сотрудникам полиции 23 марта. Сегодня же этот «бедолага» опять замечен на улице. Интересно почему отпустили ? А, ну да, нет состава преступления. Класс», – рассказала автор публикации киевлянка Яна Конотовская.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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