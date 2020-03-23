Стало известно, как теперь украинцев в условиях карантина пропускают в общественный транспорт

Соответствующая публикация появилась в авторском Telegram-канале журналиста Андрея Павловского.

Из-за ужесточения норм карантина в общественный транспорт в Киеве теперь пускают лишь по специальным пропускам.

"Как работает сейчас общественный транспорт в Киеве. При посадке полиция проверяет наличие пропуска, который выдали медработникам, спасателям, правоохранителям, работникам аптек и продуктовых магазинов", - говорится в подписи к видео.

При условии, если пропуска нет, украинцы могут предъявить документ, который подтвердит, что он действительно там работает.

"Но полиция говорит, что к обеду пропуски должны быть у всех работников. Без пропуска и удостоверения попасть в транспорт невозможно", - подчеркнул Павловский в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о новых симптомах смертельного коронавируса, которые озвучила медик из Великобритании Клэр Герада. Как оказалось, 60-летний медик подцепила вирус в США, но болезнь проявилась лишь через несколько дней.

По словам 60-летней Клэр, ее состояние стремительно ухудшалось: уже через несколько часов она потеряла аппетит, а вся еда приобрела металлический привкус. Принимать пищу ей пришлось через силу, а из-за сухости в горле вместо чая она пила воду с лимоном.

Более того, как рассказывает медик, после заболевания у нее появились язвочки в носу, а на фоне болезни она постоянно хотела спать. Чтобы сбить температуру, она трижды в день принимала по две таблетки с парацетамолом.

Температура и сухой кашель прошли на четвертый день, когда она получила положительные результаты на коронавирус.

Стоит также отметить, что в Киеве отложили переход на электронный билет на год. Эту информацию уже подтвердили в КГГА, пишет Сегодня.

Как известно, власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте. Их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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