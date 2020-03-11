В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве в ближайшее время и до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА просят киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Также жителям столицы рекомендуют звонить на номера "101 или "103", если будут известны случаи падения деревьев или веток, или травмировании людей.

Также мы писали, что погода уготовила украинцам очередное испытание. В частности, сегодня, 11 марта, в некоторых украинских регионах объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, сильный шторм обрушится на западные регионы Украины.

С аналогичным предупреждением проинформировала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что потенциально опасные погодные условия спрогнозировали во Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Винницкой областях.

В этих регионах синоптики обещают шквальный ветер со скоростью до 20 м/с, поэтому был определен первый уровень опасности.

В Карпатах сохранится значительная вероятность схода снежных лавин.

По данным ГСЧС, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.

В остальных украинских регионах ожидается спокойная благоприятная погода.

Сообщалось, что на Азовском море в феврале заметили необычное поведение дельфинов из-за аномальной погоды.

Группа дельфинов резвилась, подплывала к самому берегу, и даже выпрыгивала на берег, пользуясь отсутствием навалы отдыхающих. Такое видео появилось в сети YouTube.

На записи видно, как пара животных наслаждается теплой зимой 2020 в Украине. Азовское море безлюдно, спокойно, а вода очень прозрачная.

Уникальных млекопитающих удалось запечатлеть на камеру у берегов Арабатской стрелки в воскресенье, 16 февраля.

Напомним, Метеорологи рассказали о новой погодной аномалии в Киеве

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

Также Politeka писала, что беспощадная буря обрушилась на страну, много жертв: "дома разрывало в щепки", страшные кадры.