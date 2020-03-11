Киевские власти решили ввести в украинской столице карантин

Об этом стало известно в среду, 11 марта. Согласно сообщению, с 12 марта в Киеве закрывают школы, детские сады и другие учебные заведения. Причина – коронавирус. Кроме этого, в столице ограничат проведение массовых мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования и конференции. Развлекательные центры и зоны игр в торговых центрах также закроют.

Отмечается, что в торговых центрах, где много людей, будет усилен контроль. За посетителями будут следить санитарные врачи.

карантин, школа

Предварительно ограничительные меры вводят до конца марта.

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Как известно, мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае обнаружения коронавируса в Киеве могут ограничить движение транспорта и даже закрыть метро. Правда, для этого вспышка болезни должна быть масштабной.

Отметим, что в среду, 11 марта, состоится заседание Кабмина, на котором министры могут принять решение о введении карантина по всей Украине. Кроме этого, власти могут ввести и другие серьезные ограничительные меры. Все это связано со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Вероятнее всего, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, а местные власти будут принимать решение, учитывая ситуацию в населенном пункте. Правда, массовые мероприятия, вероятнее всего, запретят по всей Украине.

Как известно, в столицу уже поступили скоростные тесты на диагностирование коронавируса. Их направят в больницы, где будут оперативно проверять людей с подозрением на заболевание.

Тем временем, в мире зафиксировано уже более 117 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что коронавирус прорвался в "ДНР", у боевиков паника: "Закрывай границу!".

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