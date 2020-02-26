В Киеве дети устроили митинг на улице Богдана Хмельницкого

Акцией дети вместе с родителями и тренерами хотели привлечь внимание к положению дел спорткомплекса "Восход". Они перекрыли улицу на пешеходном переходе, из-за чего в городе образовалась масштабная пробка. Об этом сообщает ТСН.

Акция продолжалась всего около 10 минут, однако этого хватило, чтобы вызвать настоящий транспортный коллапс в центре Киева.

Митингующий волнует вопрос уничтожения клуба в пользу новых многоэтажек. Сегодня в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, по которым клуб перешел в частные руки. Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Отметим, что «война» за спорткомплекс "Восход" идет уже несколько лет. В апреле 2019 ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это был не первое нападение на комплекс.

Напомним, что в результате ДТП пострадал пассажирский автобус. Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes.

«Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами влетел в Mercedes. Пассажиры говорят, что некоторые из тех, кто был в автобусе - очень травмированы в результате ДТП», – отметили в сети.

Детали о причинах аварии устанавливаются.

«Пострадавших нет. На место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители Службы безопасности и руководство предприятия. Продолжается расследование. Призываем не распространять чьи-то догадки, не вестись на манипуляции и дождаться установления причин инцидента», – прокомментировали ЧП пресс-служба Киевпасстранс.

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