В Киеве дети устроили митинг на улице Богдана Хмельницкого
Акцией дети вместе с родителями и тренерами хотели привлечь внимание к положению дел спорткомплекса "Восход". Они перекрыли улицу на пешеходном переходе, из-за чего в городе образовалась масштабная пробка. Об этом сообщает ТСН.
Акция продолжалась всего около 10 минут, однако этого хватило, чтобы вызвать настоящий транспортный коллапс в центре Киева.
Любовница Виторгана утерла нос Собчак, вывалив главное достоинство: "Ничего себе!"
Ани Лорак упала на колени в мини-платье и застыла в пикантной позе: «Можно смотреть вечно»
Лютая стихия свирепствует в Одессе, движение заблокировано: кадры ЧП
Срочное заявление о коронавирусе, обвал экономики, новый курс валют – главное за ночь
Митингующий волнует вопрос уничтожения клуба в пользу новых многоэтажек. Сегодня в Хозяйственном суде Киева должно было состояться судебное заседание по пересмотру результатов торгов, по которым клуб перешел в частные руки. Однако заседание не состоялось из-за неявки прокурора. Поэтому защитники клуба пошли с протестом к дому, где живет мэр Киева Виталий Кличко.
Отметим, что «война» за спорткомплекс "Восход" идет уже несколько лет. В апреле 2019 ночью неизвестные ворвались в спортивный комплекс на левом берегу столицы, закрылись внутри и начали все крушить. И это был не первое нападение на комплекс.
Напомним, что в результате ДТП пострадал пассажирский автобус. Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes.
«Вблизи с ТРЦ Гулливер автобус с пассажирами влетел в Mercedes. Пассажиры говорят, что некоторые из тех, кто был в автобусе - очень травмированы в результате ДТП», – отметили в сети.
Детали о причинах аварии устанавливаются.
«Пострадавших нет. На место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители Службы безопасности и руководство предприятия. Продолжается расследование. Призываем не распространять чьи-то догадки, не вестись на манипуляции и дождаться установления причин инцидента», – прокомментировали ЧП пресс-служба Киевпасстранс.
Напомним, женщина без вести пропала в Киеве: есть особые приметы, фото
Как сообщала Politeka, ребенок не вернулся из школы домой в Киеве, объявлен розыск: есть особая примета, фото
Также Politeka писала о ЧП в метро Киева: вода заливает станцию, кадры с места событий