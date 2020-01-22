22 января, в день когда погибли первые жертвы Революции Достоинства в центре Киева собираются украинцы

На Майдане собираются люди с целью почтить память первых погибших в 2014 году.

Участники акции собираются пройти к стадиону Динамо, а затем к часовне на Институтской.

Напомним, именно в этот день погибли Михаил Жизневский и Сергей Нигоян.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции Достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве.

Жизневский был гражданином Беларуси. В Украину приехал в 2005 году. Жил и работал в Киеве и Белой Церкви.

В июне 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной Сотни. Его родители Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни (умерли в 2018 году). Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Сергей Нигоян - армянин, родившийся в Украине. В Киев парень приехал 8 декабря из Днепропетровской области. Погиб 22 января 2014 возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского, во время событий Революции Достоинства.

Нигоян был одним из первых погибших во время событий на Майдане. Он Получил три огнестрельных ранения картечью на основе сплава свинца - в голову, шею и грудь. Обстоятельства происшествия до сих пор не расследованы.

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