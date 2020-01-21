Знакомы и родственники застреленного под Киевом ветерана АТО рассказали, каким человеком он был.

В поселке городского типа Иванкив Киевской области был убит 47-летний Иван Иваненко. Полицейские обнаружили тело мужчины в старом УАЗе. Как выяснили правоохранители, мужчину убил его товарищ – застрелил из незарегистрированного охотничьего оружия. Убийца был в нетрезвом состоянии. Убийство, вероятнее всего, произошло в процессе спора. Как рассказали в полиции, между мужчинами разгорелся нешуточный спор на политические темы.

Погибший ветеран проживал в селе Леоновка. У него остались мать и трое детей. Как рассказала мать Иваненко ТСН, она чувствовала что-то неладное и просила сына не уходить из дома.

«Они купались! Я его просила, как чувствовала, не уходи, сынок», - рассказывает женщина.

Соседи и знакомые характеризуют мужчину хорошо. Отмечают, что он был добрым человеком, всем помогал, но после АТО был немного на нервах. Погибший пошел воевать на Донбасс в 2014 году. Он был добровольцем, попал в Иловайский котел, был в плену у террористов. После возвращения с фронта работал водителем.

Отмечается, что убийца мужчины Валерий Кононенко также был на фронте. В селе, где он проживает, ему дают хорошую характеристику. Он в первых рядах ушел в ВСУ. Потом возвращался домой и снова уходил воевать. Во время задержания он сам признался, что убил товарища. По его словам, он вез тело погибшего в полицию.

На данный момент правоохранители проводят экспертизу оружия, а также пытаются выяснить, не вовлечен ли в конфликт кто-то еще. Как рассказали земляки погибшего и его убийцы, мужчины совместно построили маленькую церковь в селе.

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