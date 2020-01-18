Охранник ТРЦ Ocean Plaza Николай рассказал, как спас девушку во время потопа

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал ТСН. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, он на руках вынес на улицу девушку, которая чуть не погибла в горячей воде. Она была сотрудницей одного из магазинов. В результате происшествия девушка травм не получила и уже вернулась к работе.

"Она видимо не поняла, что это кипяток. Она начала кричать от боли. Я как-то схватил ее на руки и понес", - поделился сотрудник ТРЦ.

Также он добавил, что в среднем уровень кипятка был равен 10-15 сантиметрам.

"Многие кричали. Мы не могли разобраться, откуда раздавались крики. Все было в тумане", - рассказал мужчина.

После своих самоотверженных действий во время потопа Николай получил тяжелые травмам – ожоги рук и верхних частей стоп. Сейчас он проходит лечение дома в Мариуполе.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, - в районе Лыбедской рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало теплотрассу, кипяток затопил нулевой этаж торгового центра. Пострадали люди и автомобили, оставленные на парковке. В одну из образовавшихся ям угодил автобус "Богдан" с пассажирами.

Городская власть прокомментировала инцидент и обещала компенсировать убытки водителям, чьи авто пострадали возле Ocean Plaza.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", – заявил представитель КГГА.

Напомним, потоп в ТРЦ Ocean Plaza: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве: кипяток бьёт прямо из-под земли.

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