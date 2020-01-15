Проворовавшийся глава коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев до сих пор не сидит благодаря покровительству своего друга – мэра Киева Виталия Кличко и своей любовницы – заместительнице министра Натальи Форсюк. Об этом сообщает Антикор.

«Александр Густелев фактически разрушил все дороги и мосты Киева. Как так? Да ведь он на своем посту разворовал выделенные на дороги и мосты бюджеты, вместо того, чтобы пустить их на ремонт. Это в Киеве общеизвестный факт, причем, известный и правоохранителям: в любом поисковике вы легко отыщите подробности уголовных дел по Густелеву и связанных с ним скандалов. Странно другое: при такой «известности» он все еще не утратил должность. И мало того – недавно мэр Виталий Кличко подал в Кабминет министров его кандидатуру для согласования на пост своего заместителя!» – сказано в статье.

Там поясняется, что это стало возможно благодаря тому, что Густелев – друг Кличко, причем, близкий.

«Они вместе отдыхают, вместе катаются на мотоциклах, вместе ходят в баню. Кроме того, Густелев – один из главных «кошельков» Кличко. Именно потому столичный мэр постоянно отмазывает главу «Киевавтодора» от обвинений в коррупции и уголовного преследования. Даже после скандала с Шулявским мостом, на котором Александр Густелев со скандальным экс-главой «Укрбуда» Максимом Микитасем украли миллионы. Кто ж добровольно откажется от своего «кошелька»?» – задают риторический вопрос СМИ.

По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава «Киевавтодора» до сих пор не сел – у него роман с заместительницей министра инфраструктуры Владислава Криклия – Натальей Форсюк.

«И тут важный момент: кроме собственно должности, у нее еще существенное влияние среди людей американского миллиардера Джорджа Сороса. Потому она, со своей стороны, отмазывает Густелева с помощью Соросовских организаций в Украине. Интересно, а сам Сорос в курсе, что его имя используют для отмазки украинского коррупционера? А его не смущает тот факт, что патрон этого коррупционера Виталий Кличко в последнее время сильно сдружился с республиканцами (Сорос всегда поддерживал демократов, – ред.) и постоянно контактирует с адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани?» – отмечается в материале.

В заключение СМИ предполагают, что уже совсем скоро станет известно, согласует ли скандальное назначение Густелева премьер-министр Алексей Гончарук.

«В общем, с покровителями Александра Густелева, вроде как, все понятно. Но ведь премьер-министр Алексей Гончарук, вроде как, не из их числа. Неужели он согласует назначение главы «Киевавтодора» на пост заместителя мэра столицы, понимая, что тот – преступник? Совсем скоро мы это узнаем», – резюмируется в статье.