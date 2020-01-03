В Киеве возле метро произошел пожар
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"На метро Васильковской горел МАФ с сигаретами. К счастью, никто не пострадал.
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Причины возникновения пожара устанавливаются",- говорится в сообщении.
Недавно мы писали, что в Киеве, около Индустриального моста, пожилая женщина набросилась на девушку.
Кадры с места происшествия опубликовала группа dtp.kiev.ua.
Очевидцы запечатлели, как пенсионерка бьет пакетом, который держала в руках, девушку по голове.
От нападавшей девушку спасли случайные прохожие.
Ранее мы писали, размер минимальной зарплаты, в том числе и для киевлян, должен вырасти с 1 января 2020 года.
Передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.
Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.
Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.
Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.
Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.
Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.