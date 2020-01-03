Что известно о пострадавших?

В Киеве возле метро произошел пожар

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На метро Васильковской горел МАФ с сигаретами. К счастью, никто не пострадал.

Причины возникновения пожара устанавливаются",- говорится в сообщении.

Недавно мы писали, что в Киеве, около Индустриального моста, пожилая женщина набросилась на девушку.

Кадры с места происшествия опубликовала группа dtp.kiev.ua.

Очевидцы запечатлели, как пенсионерка бьет пакетом, который держала в руках, девушку по голове.

От нападавшей девушку спасли случайные прохожие.

Ранее мы писали, размер минимальной зарплаты, в том числе и для киевлян, должен вырасти с 1 января 2020 года.

Передает Politeka.net со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Отмечается, что сумма, на которую вырастет минимальная заработная плата, составляет 550 гривен. Сейчас она составляет 4 тысячи 723 гривны.

Добавим, что в последний раз размер минимальной заработной платы изменялся ровно год назад, 1 января 2019 года. Тогда сумма доплаты составляла 450 гривен, то есть минимальная зарплата выросла на 12,1%.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.