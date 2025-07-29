Із середи по пʼятницю, 30 липня-1 серпня 2025 року, в Київській області будуть застосовуватися нові локальні графіки відключення світла.

На 30-31 липня та 1 серпня ДТЕК планує в Київській області проведення планових ремонтних робіт, через які доведеться застосувати графіки відключення світла, пише Politeka.

ДТЕК зокрема попереджає про планові знеструмлення в місті Буча, які відбудуться в середу та четвер із 9:00 до 20:00 для будинків по вулицях Нове Шосе, Яснополянська, а також за адресами вул. Енергетиків, 12, Чорних Запорожців, 1, Вокзальна, 115.

На території Баришівської селищної громади в ці дні також буде задіяно графіки відключення світла. Як повідомляє Politeka, обмеження діятимуть з 9:00 до 19:00:

30 липня – у селі Паришків по вул. Соловʼїна, Голосіївська, Київська, Нова;

1 серпня – у селищі Баришівка по вулицях Бажана, Гетьмана Дорошенка, Зерова, Одеська, Свято-Успенська, Трубізька.

У межах Маловільшанської громади в Київській області графіки відключення світла ДТЕК буде застосовувати 30 липня з 8:00 до 20:00 у селі Тарасівка по вулиці Дружби.

Крім того, планові знеструмлення також відбудуться в межах Рoкитнянської селищної територіальної громади. За даними енергетиків, без електроенергії 31 числа приблизно з 8:30 до 18:30 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Бирюки (по вул. Шкільна);

Пугачівка (Соборна).

Всі ці обмеження необхідні для проведення профілактичних робіт, які підвищать надійність електропостачання в регіоні.

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