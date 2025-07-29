Со среды по пятницу, 30 июля-1 августа 2025 года, в Киевской области будут применяться новые локальные графики отключения света.

На 30-31 июля и 1 августа ДТЭК планирует в Киевской области проведение плановых ремонтных работ, из-за которых придется применить графики отключения света, пишет Politeka.

ДТЭК предупреждает о плановых обесточениях в городе Буча, которые состоятся в среду и четверг с 9:00 до 20:00 для домов по улицам Новое Шоссе, Яснополянская, а также по адресам ул. Энергетиков, 12, Черных Запорожцев, 1, Вокзальная, 115.

На территории Барышевской поселковой общины в эти дни также будут задействованы графики отключения света. Как сообщает Politeka, ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.

30 июля – в селе Паришков по ул. Соловьина, Голосеевская, Киевская, Новая;

1 августа – в поселке Барышевка по улицам Бажана, Гетьмана Дорошенко, Зерова, Одесская, Свято-Успенская, Трубожская.

В пределах Маловильшанской общины в Киевской области графики отключения света ДТЭК будет применять 30 июля с 8:00 до 20:00 в селе Тарасовка по улице Дружбы.

Кроме того, плановые обесточивания также состоятся в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. По данным энергетиков, без электроэнергии 31 числа примерно с 8:30 до 18:30 останутся жители таких населенных пунктов:

Бирюки (по ул. Школьная);

Пугачевка (Соборная).

Все эти ограничения необходимы для проведения профилактических работ, которые повысят надежность электроснабжения в регионе.

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