На 30-31 июля и 1 августа ДТЭК планирует в Киевской области проведение плановых ремонтных работ, из-за которых придется применить графики отключения света, пишет Politeka.
ДТЭК предупреждает о плановых обесточениях в городе Буча, которые состоятся в среду и четверг с 9:00 до 20:00 для домов по улицам Новое Шоссе, Яснополянская, а также по адресам ул. Энергетиков, 12, Черных Запорожцев, 1, Вокзальная, 115.
На территории Барышевской поселковой общины в эти дни также будут задействованы графики отключения света. Как сообщает Politeka, ограничения будут действовать с 9:00 до 19:00.
- 30 июля – в селе Паришков по ул. Соловьина, Голосеевская, Киевская, Новая;
- 1 августа – в поселке Барышевка по улицам Бажана, Гетьмана Дорошенко, Зерова, Одесская, Свято-Успенская, Трубожская.
В пределах Маловильшанской общины в Киевской области графики отключения света ДТЭК будет применять 30 июля с 8:00 до 20:00 в селе Тарасовка по улице Дружбы.
Кроме того, плановые обесточивания также состоятся в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. По данным энергетиков, без электроэнергии 31 числа примерно с 8:30 до 18:30 останутся жители таких населенных пунктов:
- Бирюки (по ул. Школьная);
- Пугачевка (Соборная).
Все эти ограничения необходимы для проведения профилактических работ, которые повысят надежность электроснабжения в регионе.
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