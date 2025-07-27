Протягом тижня з 28 липня по 3 серпня 2025 року в Київській області ДТЕК знову буде застосовувати локальні графіки відключення світла.

Енергетики попереджають, що в період із 28 липня по 3 серпня у звʼязку з плановими профілактичними роботами в Київській області діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 28 липня, з 9:00 до 20:00 відбудеться часткове знеструмлення в місті Буча по вулицях Нове Шосе, Чорних Запорожців, Вокзальна, Яснополянська, Енергетиків, Шевченка, Богдана Ступки.

У межах Рoкитнянської селищної територіальної громади в Білоцерківському районі Київської області в понеділок також діятиме графік відключення світла. За даними ДТЕК, обмеження електропостачання діятимуть із 8:30 до 18:30 в таких населених пунктах:

село Бирюки (по вулиці Шкільна);

село Пугачівка (вул. Соборна).

На території Баришівської селищної громади графіки відключення світла ДТЕК запланував на понеділок і вівторок, 28-29 липня, повідомляє Politeka. У ці дні без електроенергії з 9:00 до 19:00 залишаться мешканці будинків у селі Паришків по вулицях Соловʼїній, Голосіївській, Київській і Новій.

Що стосується інших планових знеструмлень у столиці та області до кінця цього місяця та на початку серпня, то інформація ще буде оновлюватися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках ДТЕК, а також своєї територіальної громади.

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