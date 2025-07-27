Київська філія "Газмережі" попереджає про локальні графіки відключення газу по області протягом наступного тижня – з 28 липня по 3 серпня 2025 року.

У період із 28 липня по 3 серпня в Київській області газовики будуть проводити планові роботи, через які доведеться застосувати графіки відключення газу, пише Politeka.

Як повідомляють у пресслужбі Київської філії "Газмережі", планові ремонтні роботи, які почалися ще 21 липня в селі Бесідка в Ставищенській селищній громаді Білоцерківського району, триватимуть до 1 серпня. На цей період розподіл природного газу для споживачів населеного пунктів припинено, а відновлювати газопостачання будуть спеціалісти.

Також експерти попереджають про графіки відключення газу, повʼязані з проведенням планових ремонтних робіт на газопроводі низького тиску у селі Пилипча в Білоцерківському районі. Як повідомляє Politeka, без газопостачання 31 липня приблизно з 8:00 до 17:00 частково залишаться мешканці будинків по вулицях Березна, Водопійна, Каменярів, Карʼєрна, Лісова, Нектарна, Пасічна, Садова, Ярова.

Важливо: перед початком відключення споживачам рекомендується перекрити крани на опусках до газових приладів і відкривати їх лише після закінчення вказаних термінів.

Крім того, ремонт також проводитимуть на газопроводі низького тиску у місті Яготин Київської області 29 числа орієнтовно з 9 до 17 години. Через це відповідний графік відключення діятиме для мешканців будинку за адресою вулиця Юрія Крижевецького, 69.

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