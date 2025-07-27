В течение недели с 28 июля по 3 августа 2025 года в Киевской области ДТЭК снова будет применять локальные графики отключения света.

Энергетики предупреждают, что в период с 28 июля по 3 августа в связи с плановыми профилактическими работами в Киевской области будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

В понедельник, 28 июля, с 9:00 до 20:00 состоится частичное обесточивание в городе Буча по улицам Новое Шоссе, Черных Запорожцев, Вокзальная, Яснополянская, Энергетиков, Шевченко, Богдана Ступки.

В пределах Рoкитнянской поселковой территориальной общины в Белоцерковском районе Киевской области в понедельник также будет действовать график отключения света. По данным ДТЭК, ограничения электроснабжения будут действовать с 8:30 до 18:30 в следующих населенных пунктах:

село Бирюки (по улице Школьная);

село Пугачевка (ул. Соборная).

На территории Барышевской поселковой общины графики отключения света ДТЭК запланировал на понедельник и вторник, 28-29 июля, сообщает Politeka. В эти дни без электроэнергии с 9:00 до 19:00 останутся жители домов в селе Паришков по улицам Соловьиной, Голосеевской, Киевской и Новой.

Что касается других плановых обесточений в столице и области до конца этого месяца и в начале августа, то информация еще будет обновляться. Следите за сообщениями на официальных страницах ДТЭК, а также своей территориальной общины.

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