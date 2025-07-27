Энергетики предупреждают, что в период с 28 июля по 3 августа в связи с плановыми профилактическими работами в Киевской области будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.
В понедельник, 28 июля, с 9:00 до 20:00 состоится частичное обесточивание в городе Буча по улицам Новое Шоссе, Черных Запорожцев, Вокзальная, Яснополянская, Энергетиков, Шевченко, Богдана Ступки.
В пределах Рoкитнянской поселковой территориальной общины в Белоцерковском районе Киевской области в понедельник также будет действовать график отключения света. По данным ДТЭК, ограничения электроснабжения будут действовать с 8:30 до 18:30 в следующих населенных пунктах:
- село Бирюки (по улице Школьная);
- село Пугачевка (ул. Соборная).
На территории Барышевской поселковой общины графики отключения света ДТЭК запланировал на понедельник и вторник, 28-29 июля, сообщает Politeka. В эти дни без электроэнергии с 9:00 до 19:00 останутся жители домов в селе Паришков по улицам Соловьиной, Голосеевской, Киевской и Новой.
Что касается других плановых обесточений в столице и области до конца этого месяца и в начале августа, то информация еще будет обновляться. Следите за сообщениями на официальных страницах ДТЭК, а также своей территориальной общины.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.
Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.
Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с 1 июля: какие документы нужны для оформления помощи.