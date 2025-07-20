"ДТЕК Київські регіональні електромережі" попередило про нові графіки відключення світла в регіоні на період із 21 по 27 липня 2025 року.

На наступному тижні, 21-27 липня, енергетики планують проведення в Київській області профілактичних робіт, через які буде застосовано графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема, як попереджають у ДТЕК, графіки відключення світла діятимуть у вівторок, 22 липня 2025 року, в межах Гатненської сільської територіальної громади. Без електроенергії з 8:00 до 20:00 тимчасово залишаться мешканці таких населених пунктів:

Гатне (по вул. Березнева, В. Швеця, Доброго Дуба, Жулянська, Каштанова, Козацька, Комарова, Мічуріна, Музейна, Невизначена, Нова, Озерна, Покровська, Прикордонна, Садова, Симоненко, Яблунева, пров. Березневий, Прикордонний, Озерний, Парковий, Щасливий);

Крюківщина (по вулицях Благовісна, Ділова, Дмитрівська, Казкова, Невизначена, Оксамитова, Різдвяна).

На території Глевахівської селищної громади в Київській області графіки відключення світла будуть застосовуватися 22 та 23 липня, пише Politeka.

У вівторок знеструмленння відбудуться з 8:00 до 20:00:

Дерев’янки – вул. Депутатська, Дерев’янка, Кармелюка, Кооперативна, Коцюбинського, Озерна, СТ "Піщевик", "Кооператор";

Залізне – СТ "Кооператор";

Мала Бугаївка – вул. Мальовнича.

У середу з 10:00 до 17:00 – у с. Зелений Бір по вулиці Тараса Шевченка.

Для Києва та інших населених пунктів області про планові знеструмлення на наступний тиждень поки не повідомлялося, стежте за актуальними оновленнями від ДТЕК.

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