Усі вони забезпечують гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Київській області, включно з соціальними послугами, продуктами й товарами гігієни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області та внутрішньо переміщених осіб стала важливою частиною підтримки, яку організовують благодійні структури на тлі наслідків повномасштабної війни, повідомляє Politeka.

Продовольчі пакети, предмети першої необхідності, одяг, побутове оснащення — усе це доступно для вимушених переселенців та людей літнього віку. Допомогу надають як потужні фонди державного масштабу, так і місцеві об’єднання волонтерів.

Розподіл пакунків зазвичай здійснюється з урахуванням кількості осіб у родині. Часто передбачена можливість повторного звернення один раз на місяць. Із цим ресурсом не тільки легше виживати, а й поступово адаптуватися.

У гуманітарних центрах також надають супровід — юридичні консультації, підтримку у складанні звернень до державних інституцій, а іноді навіть представництво в суді. Додатково функціонують дитячі кімнати, навчальні простори та групи психологічної підтримки.

Активно працюють осередки «Карітас. Україна», Червоного Хреста, а також організація «Поруч». Усі вони забезпечують гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Київській області, включно з соціальними послугами, продуктами й товарами гігієни.

Для отримання підтримки потрібно мати документи переселенця, паспорт, актуальну реєстрацію. Розгляд заявки триває до двох тижнів — перевіряються усі подані відомості. Система працює прозоро, а процедура — максимально проста.

До слова, в Києві також відбулося подорожчання проїзду. Торкнулося воно не самих тарифів на поїздки, а вартості пластикових транспортних карт, які використовуються для оплати у громадському транспорті.

Джерело: Карітас

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