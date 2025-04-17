«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до великодніх свят та ввела новий графік руху поїздів із Києва

«Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд до Великодніх свят, у зв’язку з цим ввели новий графік руху поїздів із Києва, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні перевізника. Це рішення пов'язане зі зростанням пасажиропотоку напередодні свят.

«Укрзалізниця» запускає традиційний сезонний поїзд №159/160, який курсуватиме у пікові дати весняного періоду. Як повідомляє пресслужба компанії, розклад виглядатиме наступним чином: зі столиці поїзд вирушатиме 25, 26, 27 квітня та 2, 3, 4 травня о 10:16, а прибуватиме до Трускавця о 19:37.

У зворотному напрямку — з Трускавця — поїзд відправлятиметься тими ж днями о 09:03 з прибуттям до столиці о 19:11.

Новий графік руху поїздів із Києва передбачає зупинки у Львові та Дрогобичі. Квитки вже доступні для придбання через застосунок і сайт «Укрзалізниця», а також у касах вокзалів.

Також дlо Великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додаткові експреси на популярних напрямках. Так, 18 та 21 квітня курсуватиме швидкий фірмовий поїзд сполученням Київ-Одеса, щоб забезпечити зручні подорожі під час святкового періоду.

Крім того, додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №755/756 Київ-Луцьк також запустять до Великодня. Потяг робитиме зупинки на таких станціях: Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне та Ківерці.

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