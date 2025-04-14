Відключення газу у Київській області 15 квітня має тимчасовий характер та в той же день закінчиться.

«Газмережі» попередили про відключення газу у Київський області 15 квітня, проте обмеження торкнуться лише окремих мешканців, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на сайті філії ТОВ «Газмережі».

Повідомляється, що зупинка газопостачання торкнеться смт Бородянка. Обмеження застосують у зв’язку з ремонтно-відновлювальними роботами. Уточнюється, що тимчасово призупинять подачу блакитного палива мешканцям багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Миру, 4.

Компанія закликає споживачів перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх до завершення робіт. Після чого відключення газу на Київщині 15 квітня закінчиться. Відновлення газопостачання здійснюватимуть фахівці філії «Газмережі» після завершення технічних процедур.

Варто також зазначити, що цього місяця особливих змін на ринку блакитного палива для побутових споживачів не відбулося. Для непобутових споживачів (промислових підприємств) в квітні 2025 ціни на блакитне паливо знизились. Вартість доставки, що затверджена НКРЕКУ, нагадуємо, на час дії військового стану має залишатися без змін.

Вартість доставки операторами ГРМ в регіоні

з 1.04.2025 виглядає так: постачальник "Газмережі", філія - 1,788 грн. за 1 м³.

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