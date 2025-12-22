На підприємстві наголосили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає економічно обґрунтовані витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області офіційно затвердили у Ставище, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет селищної ради ухвалив рішення про зміну вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення, які набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

Рішення прийняли на основі розрахунків Ставищенського ЖКП, врахувавши збільшення витрат на електроенергію, матеріали та оплату праці. Мета змін — забезпечити стабільну роботу підприємства та покращити якість надання послуг населенню.

Населення та організації отримають нові тарифи:

Централізоване водопостачання: 30,54 грн/м³ без ПДВ, 36,65 грн/м³ з податком на додану вартість

30,54 грн/м³ без ПДВ, 36,65 грн/м³ з податком на додану вартість Централізоване водовідведення: 36,21 грн/м³ без ПДВ, 43,45 грн/м³ з податком на додану вартість.

Виконавчий комітет зобов’язав Ставищенське ЖКП довести інформацію до мешканців та оприлюднити зміни на офіційному сайті. Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови.

На підприємстві наголосили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає економічно обґрунтовані витрати та дозволить підтримувати безперебійну роботу систем водопостачання й водовідведення навіть за складних умов.

Мешканців просять планувати оплату завчасно та слідкувати за оголошеннями на сайті ради для отримання актуальної інформації.

Крім того, у Київській області також відзначають стабільне зростання цін на основні продукти харчування, повідомляють місцеві аналітики ринку. Найбільш відчутне подорожчання торкнулося гречки, молочних виробів та картоплі, що безпосередньо впливає на витрати домогосподарств.

