Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области официально утверждено в Ставище, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет поселкового совета принял решение об изменении стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

Решения приняли на основе расчетов Ставищенского ЖКУ, учитывая увеличение расходов на электроэнергию, материалы и оплату труда. Цель перемен – обеспечить стабильную работу предприятия и улучшить качество предоставления услуг населению.

Население и организации получат новые тарифы:

Централизованное водоснабжение: 30,54 грн/м³ без НДС, 36,65 грн/м³ с налогом на добавленную стоимость

30,54 грн/м³ без НДС, 36,65 грн/м³ с налогом на добавленную стоимость Централизованный водоотвод: 36,21 грн/м³ без НДС, 43,45 грн/м³ с налогом на добавленную стоимость.

Исполнительный комитет обязал Ставищенское ЖКУ довести информацию до жителей и обнародовать изменения на официальном сайте. Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы.

На предприятии подчеркнули, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает экономически обоснованные расходы и позволит поддерживать бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотвода даже при сложных условиях.

Жителей просят планировать оплату раньше времени и следить за объявлениями на сайте совета для получения актуальной информации.

Кроме того, в Киевской области также отмечается стабильный рост цен на основные продукты питания, сообщают местные аналитики рынка. Наиболее ощутимое подорожание коснулось гречки, молочных изделий и картофеля, что оказывает непосредственное влияние на расходы домохозяйств.

