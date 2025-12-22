Дефіцит продуктів у Київській області та низці інших регіонів України загострюється через нестачу сировини, і ситуація на продовольчому ринку продовжує ускладнюватися, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив агрохолдинг Kernel — один із найбільших в Україні виробників соняшникової олії. У компанії зазначають, що галузь раніше не стикалася з настільки суттєвим браком пропозиції, внаслідок чого майже половина національних переробних потужностей наразі не задіяна.

У звіті наголошується, що частина переробників намагається адаптуватися до нових умов. Підприємства, які мають технічну можливість перейти на альтернативні олійні культури — сою або ріпак, — проходять сезон із меншими втратами. Такий підхід дозволяє частково компенсувати тиск, спричинений обмеженою доступністю насіння соняшнику, однак повністю проблему це не вирішує.

Окремо вказується на зниження врожаю. За прогнозами, обсяг зібраного соняшнику до кінця року складе близько 11,4 мільйона тонн. Це найнижчий показник за останнє десятиліття. Саме цей фактор, за оцінками експертів, може спричинити дефіцит продуктів у Київській області, насамперед соняшникової олії та товарів, для виробництва яких вона використовується.

Складна ситуація сформувалася і через погодні умови. У південних та східних регіонах, які традиційно забезпечують значну частину загальнонаціонального виробництва, протягом літа спостерігався стійкий дефіцит ґрунтової вологи. Посуха призвела до пошкодження посівів і зниження середньої врожайності до рівня 1,1–1,9 тонни з гектара.

Крім цього, фахівці Kernel звертають увагу на негативний вплив надмірних опадів у фазах цвітіння та дозрівання. Такі умови погіршили якість насіннєвого матеріалу, зокрема сприяли зростанню кислотності, що позначилося на загальних характеристиках продукції.

У звіті також наведені дані щодо експорту. За підсумками маркетингового року 2024/25, який триває з вересня 2024-го до серпня 2025-го, Україна експортувала 4,73 мільйона тонн соняшникової олії. Це на 24 відсотки менше, ніж у попередньому сезоні, та є мінімальним показником за останні три роки.

