Дефицит продуктов в Киевской области может затронуть один важный продукт.

Дефицит продуктов в Киевской области и ряде других регионов Украины обостряется из-за нехватки сырья, и ситуация на продовольственном рынке продолжает осложняться, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил агрохолдинг Kernel – один из крупнейших в Украине производителей подсолнечного масла. В компании отмечают, что отрасль раньше не сталкивалась со столь существенным недостатком предложения, в результате чего почти половина национальных перерабатывающих мощностей пока не задействована.

В отчете отмечается, что часть переработчиков пытается адаптироваться к новым условиям. Предприятия, имеющие техническую возможность перейти на альтернативные масличные культуры — сою или рапс — проходят сезон с меньшими потерями. Такой подход позволяет частично компенсировать давление, вызванное ограниченной доступностью семян подсолнечника, однако проблему это не решает.

Отдельно указывается на понижение урожая. По прогнозам объем собранного подсолнечника к концу года составит около 11,4 миллиона тонн. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. Именно этот фактор, по оценкам экспертов, может привести к дефициту продуктов в Киевской области, прежде всего подсолнечного масла и товаров, для производства которых оно используется.

Сложная ситуация сформировалась и из-за погодных условий. В южных и восточных регионах, традиционно обеспечивающих значительную часть общенационального производства, в течение лета наблюдался устойчивый дефицит почвенной влаги. Засуха привела к повреждению посевов и понижению средней урожайности до уровня 1,1–1,9 тонны с гектара.

Кроме этого, специалисты Kernel обращают внимание на негативное влияние избыточных осадков в фазах цветения и созревания. Такие условия ухудшили качество семенного материала, в частности, способствовали росту кислотности, что сказалось на общих характеристиках продукции.

В отчете также приведены данные по экспорту. По итогам маркетингового года 2024/25, который длится с сентября 2024 по август 2025, Украина экспортировала 4,73 миллиона тонн подсолнечного масла. Это на 24 процента меньше, чем в предыдущем сезоне и является минимальным показателем за последние три года.

