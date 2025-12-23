Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області стала частиною урядової ініціативи, спрямованої на підтримку соціально вразливих громадян у період зимових холодів 2025/26 року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн для визначених категорій громадян, які потребують додаткової підтримки у холодний період, повідомляє Politeka.

Уряд вирішив продовжити практику, що застосовувалася торік у межах пакету "Зимова підтримка", і у 2025 році зберіг як розмір соцдопомоги, так і її цільове призначення.

Кошти мають використовуватися виключно на придбання ліків та речей, необхідних для зими.

Право на отримання одноразової грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Київській області мають діти з малозабезпечених домогосподарств, діти та особи з інвалідністю, зокрема першої групи, у тому числі з числа внутрішніх переселенців, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

Соцпідтримку також зможуть отримати неповнолітні з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах, і самотні літні люди.

Таким чином, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області охоплює саме ті групи населення, для яких зростання витрат у зимовий період є найбільш відчутним.

Подавати заявки на виплату можна як у дистанційному форматі, так і особисто, звернувшись до установ Пенсійного фонду.

У разі офлайн звернення громадянам необхідно прийти до будь якого відділення ПФУ та мати заздалегідь відкриту "Дія.Картку" або іншу картку зі спеціальним рахунком.

Онлайн формат подачі заявки передбачає використання застосунку "Дія". У ньому необхідно перейти до розділу сервісів, обрати програму "Зимова підтримка", знайти відповідну ініціативу та підтвердити наявність "Дія.Картки".

