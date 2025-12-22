Обмеження руху транспорту в Києві у грудні стосуються однієї з ключових магістралей та пов’язані з проведенням планових дорожніх робіт.

Обмеження руху транспорту в Києві у межах Оболонського району триватимуть з 19 до 31 грудня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КМДА з посиланням на "Київатодор", обмеження руху транспорту в Києві зачепили Велику кільцеву дорогу, де дорожні служби виконують ремонтні роботи.

Йдеться про часткове звуження проїзної частини в обох напрямках, що є необхідним для відновлення елементів інфраструктури. Роботи проводяться на відрізку, який щодня приймає значні транспортні потоки і відіграє важливу роль у сполученні між районами міста.

Як пояснили у пресслужбі КМДА, фахівці зосередилися на ремонті розподільчого огородження. Саме цей елемент забезпечує безпеку проїзду та зменшує ризики аварійних ситуацій на ділянках з інтенсивним трафіком.

Через технологічні особливості виконання робіт дорожники змушені поетапно обмежувати рух транспорту в Києві, залишаючи відкритими окремі смуги.

Тож незручності для водіїв в цьому випадку мають тимчасовий характер і пов’язані виключно з технічними потребами.

У "Київавтодорі" зазначали, що Велика кільцева дорога належить до основних інфраструктурних артерій столиці, тому будь-які втручання на цій трасі плануються з урахуванням мінімізації незручностей для водіїв.

Комунальне підприємство просить вибачення за вимушені зміни та закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути, враховуючи нововведення.

Окремо у міській адміністрації нагадали, що під столицею стартував другий етап будівництва транспортної розв’язки на трасі М-05 «Київ-Одеса» у Віті-Поштовій. Завершити роботи планують до кінця наступного року.

