Ограничения движения транспорта в Киеве в декабре относятся к одной из ключевых магистралей и связаны с проведением плановых дорожных работ.

Ограничения движения транспорта в Киеве в пределах Оболонского района будут продолжаться с 19 по 31 декабря, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киеватодор", ограничение движения транспорта в Киеве зацепили Большую кольцевую дорогу, где дорожные службы выполняют ремонтные работы.

Речь идет о частичном сужении проезжей части в обоих направлениях, что необходимо для восстановления элементов инфраструктуры. Работы производятся на отрезке, который ежедневно принимает значительные транспортные потоки и играет важную роль в сообщении между районами города.

Как пояснили в пресс-службе КГГА, специалисты сосредоточились на ремонте распределительного ограждения. Этот элемент обеспечивает безопасность проезда и уменьшает риски аварийных ситуаций на участках с интенсивным трафиком.

Из-за технологических особенностей выполнения работ дорожники вынуждены поэтапно ограничивать движение транспорта в Киеве, оставляя открытыми отдельные полосы.

Поэтому неудобства для водителей в этом случае носят временный характер и связаны исключительно с техническими потребностями.

В "Киевавтодоре" отмечали, что Большая кольцевая дорога относится к основным инфраструктурным артериям столицы, поэтому любое вмешательство на этой трассе планируется с учетом минимизации неудобств для водителей.

Коммунальное предприятие приносит извинения за вынужденные изменения и призывает водителей заранее планировать маршруты, учитывая нововведения.

Отдельно в городской администрации напомнили, что под столицей стартовал второй этап строительства транспортной развязки на трассе М-05 Киев-Одесса в Вите-Почтовой. Завершить работы планируется до конца следующего года.

