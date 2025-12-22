Робота для пенсіонерів у Києві дає можливості для тих, хто хоче залишатися активним та отримувати додатковий дохід у старшому віці.

Робота для пенсіонерів у Києві пропонує різні вакансії, від прибирання офісних приміщень до роботи на складі або виробництві, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші пропозиції роботи для пенсіонерів у Києві із сайту work.ua.

Однією з пропозицій є посада прибиральниці для обслуговування нежитлових приміщень на вулиці Євгена Чикаленка, 27. Обовʼязки: прибирання офісної будівлі з понеділка по п’ятницю у ранкові години, приблизно з 07:00 до 09:00. Платити обіцяють 8 000 гривень.

Ще одна робота для пенсіонерів у Києві - вакансія вантажника в Новій пошті на Жулянах із зарплатою від 30 000 до 35 000. Обовʼязки: завантаження і розвантаження посилок, сортування відправлень та контроль їх цілісності.

Компанія пропонує білу зарплату без затримок, повністю оплачувані лікарняні, щорічну відпустку, медичне страхування, навчання за рахунок компанії та перспективи кар’єрного зростання.

Також відкрита вакансія поклейщика паперових пакетів у ТОВ «Паперовий Змій-ОПТ». Посада передбачає ручну поклейку пакетів, використання термопістолета, контроль якості та упаковку продукції.

Платити обіцяють від 20 000, залежно від навичок і швидкості виконання завдань. Компанія гарантує комфортні умови праці, чистоту та доброзичливу атмосферу.

Дані пропозиції дають для літніх людей можливість знайти себе в новій сфері, або ж продовжити те, в чому вони вже мають досвід. Окрім фінансової незалежності, працевлаштування - можливість залишатися соціально активним та почуватися корисним.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.