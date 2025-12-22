Работа для пенсионеров в Киеве позволяет тем, кто хочет оставаться активным и получать дополнительный доход в старшем возрасте.

Работа для пенсионеров в Киеве предлагает разные вакансии, от уборки офисных помещений до работы на складе или производстве, сообщает Politeka.

Мы собрали самые актуальные предложения работы для пенсионеров в Киеве с сайта work.ua.

Одним из предложений является должность уборщицы для обслуживания нежилых помещений по улице Евгения Чикаленко, 27. Обязанности: уборка офисного здания с понедельника по пятницу в утренние часы, примерно с 07:00 до 09:00. Платить обещают 8000 гривен.

Еще одна работа для пенсионеров в Киеве – вакансия грузчика в Новой почте на Жулянах с зарплатой от 30 000 до 35 000. Обязанности: погрузка и разгрузка посылок, сортировка отправлений и контроль их целостности.

Компания предлагает белую зарплату без задержек, полностью оплачиваемые больничные, ежегодный отпуск, медицинское страхование, обучение за счет компании и перспективы карьерного роста.

Также открыта вакансия поклейщика бумажных пакетов в ООО «Бумажный Змей-ОПТ». Должность предусматривает ручную поклейку пакетов, использование термопистолета, контроль качества и упаковку продукции.

Платить обещают от 20 000 в зависимости от навыков и скорости выполнения задач. Компания гарантирует комфортные условия труда, чистоту и дружелюбную атмосферу.

Данные предложения дают для пожилых людей возможность найти себя в новой сфере, или продолжить то, в чем они уже имеют опыт. Кроме финансовой независимости, трудоустройство – возможность оставаться социально активным и чувствовать себя полезным.

