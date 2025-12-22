Державні центри соціального захисту та терцентри області забезпечують комплексну підтримку, надаючи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області надаються через державні центри та територіальні управління соціального захисту населення.

У Київській області внутрішньо переміщені особи та люди похилого віку мають змогу отримати продуктові набори та речі першої необхідності завдяки роботі державних центрів та територіальних управлінь соціального захисту. Допомога спрямована на дітей, багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, жінок і осіб з інвалідністю. Також підтримку отримують переселенці, яким важливо забезпечити базові харчові потреби.

Продуктові пакунки та речі першої необхідності видають у кількох центрах та терцентрах соціального обслуговування. Наприклад, у Терцентрі на вулиці Вікентія Беретті, 18 доступна допомога у вигляді наборів їжі довгострокового зберігання та інших необхідних речей. Пункти обслуговування працюють за встановленим графіком, який можна уточнити за телефонами контактних центрів. Тут підтримку надають усім категоріям громадян, включно з ВПО та пенсіонерами, забезпечуючи кожного базовими продуктами та необхідними речами для повсякденного життя.

Ще один осередок функціонує в управлінні праці та соціального захисту населення на вулиці Курнатовського, 7-а. Тут також надають аналогічні продуктові набори та речі першої необхідності. Пункт працює за попереднім записом або після звернення за телефоном, а підтримку можуть отримати ті ж категорії громадян, включаючи внутрішньо переміщених осіб та літніх людей.

У Терцентрі соціального обслуговування на Жмеринській, 22-а організовано видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області. Громадянам радять уточнювати графік роботи центру та умови отримання пакунків перед відвідуванням, щоб уникнути непорозумінь.

Ще один центр працює у школі №85 на проспекті Голосіївський, 36. Тут також надають допомогу у вигляді продуктових наборів та речей першої необхідності. Для отримання підтримки переселенцям та пенсіонерам слід звертатися безпосередньо або телефонувати за контактними номерами, щоб уточнити режим роботи, умови отримання та необхідні документи.

Таким чином, державні центри соціального захисту та терцентри області забезпечують комплексну підтримку, надаючи безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області, допомагаючи людям у складних життєвих обставинах покривати базові потреби та стабілізувати повсякденне життя.

