Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются через государственные центры и территориальные управления социальной защиты населения.

В Киевской области внутренне перемещенные лица и пожилые люди могут получить продуктовые наборы и вещи первой необходимости благодаря работе государственных центров и территориальных управлений социальной защиты, сообщает Politeka. Помощь направлена ​​на детей, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, женщин и лиц с инвалидностью. Также поддержку получают переселенцы, которым принципиально обеспечить базисные пищевые потребности.

Продуктовые свертки и вещи первой необходимости выдают в нескольких центрах и терцентрах социального обслуживания. Например, в Терцентре по улице Викентия Беретти, 18 доступна помощь в виде наборов пищи долгосрочного хранения и других необходимых вещей. Пункты обслуживания работают по установленному графику, который можно уточнить по телефону контактных центров. Здесь поддержку оказывают всем категориям граждан, включая ВПЛ и пенсионеров, обеспечивая каждого базовыми продуктами и необходимыми вещами для повседневной жизни.

Еще один центр функционирует в управлении труда и социальной защиты населения на улице Курнатовского, 7-а. Здесь также предоставляют аналогичные наборы продуктов и вещи первой необходимости. Пункт работает по предварительной записи или после обращения по телефону, а поддержку могут получить те же категории граждан, включая внутренне перемещенные и пожилые.

В Терцентре социального обслуживания на Жмеринской, двадцать второй организовано выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области. Гражданам советуют уточнять график работы центра и условия получения пакетов перед посещением во избежание недоразумений.

Еще один центр работает в школе №85 по проспекту Голосеевский, 36. Здесь также оказывают помощь в виде продуктовых наборов и вещей первой необходимости. Для поддержки переселенцам и пенсионерам следует обращаться непосредственно или звонить по контактным номерам, чтобы уточнить режим работы, условия получения и необходимые документы.

Таким образом, государственные центры социальной защиты и терцентры области обеспечивают комплексную поддержку, предоставляя бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области, помогая людям в сложных жизненных обстоятельствах покрывать базовые потребности и стабилизировать повседневную жизнь.

