Подорожчання продуктів у Київській області може продовжуватись у січні.

У Київській області зафіксували помітне подорожчання продуктів протягом останнього місяця, передає Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Основне подорожчання стосується круп, молочних товарів та овочів, що традиційно входять до щоденного раціону більшості мешканців.

За даними рітейлерів, середня вартість гречки становить 46,45 грн за кілограм. Різниця між магазинами суттєва: від 39,90 в Auchan до 56,20 у Megamarket. Для порівняння, у листопаді середня ціна була 42,88, тож за місяць продукт подорожчав на 2,88.

Молочні товари демонструють ще більший ріст. Сметана “Президент” 15% (350 г) нині коштує 55,19 грн в середньому по регіону, тоді як у листопаді вона оцінювалась у 51,64, що означає підвищення на 5,73. Ціна в магазинах коливається від 49,90 (Auchan) до 58,99 (Novus).

Серед овочів найбільш відчутно піднялись помідори сливка. Середня вартість за кілограм у грудні — 172,10 грн, у листопаді вона становила 133,91. Найдешевше овочі продають у Novus (159 гривень), а найдорожче — у Megamarket (194,40). Загалом подорожчання за місяць склало понад 40.

Економісти пояснюють подібні коливання декількома ключовими факторами:

збільшення вартості електроенергії та пального;

підвищення логістичних та транспортних витрат;

сезонне зменшення врожаю та погодні умови, що впливають на якість і обсяг продукції;

загальна інфляційна тенденція на споживчому ринку.

Для споживачів це означає необхідність планувати покупки більш ретельно. Продукти першої необхідності, такі як крупи та молочні товари, стають дорожчими щомісяця, що впливає на сімейний бюджет.

Аналітики радять звертати увагу на середньомісячні ціни у різних магазинах, а також користуватися акційними пропозиціями та оптовими закупівлями для економії. Також слід очікувати, що подорожчання продуктів у Київській області може продовжуватись у січні, оскільки ціни на енергоносії та транспорт залишаються високими, а попит на сезонні товари зростає.

