В Киевской области зафиксировали заметное подорожание продуктов за последний месяц, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

Основное удорожание касается круп, молочных товаров и овощей, традиционно входящих в ежедневный рацион большинства жителей.

По данным ритейлеров, средняя стоимость гречихи составляет 46,45 грн за килограмм. Разница между магазинами существенная: от 39,90 у Auchan до 56,20 у Megamarket. Для сравнения, в ноябре средняя цена была 42,88, так что за месяц продукт подорожал на 2,88.

Молочные товары демонстрируют еще больший рост. Сметана "Президент" 15% (350 г) сейчас стоит 55,19 грн в среднем по региону, тогда как в ноябре она оценивалась в 51,64, что означает повышение на 5,73. Цена в магазинах колеблется от 49,90(Auchan) до 58,99(Novus).

Среди овощей наиболее ощутимо поднялись помидоры сливки. Средняя стоимость за килограмм в декабре – 172,10 грн, в ноябре она составила 133,91. Дешевле всего овощи продают в Novus (159 гривен), а самое дорогое — в Megamarket (194,40). В общей сложности подорожание за месяц составило более 40.

Экономисты объясняют подобные колебания несколькими ключевыми факторами:

увеличение стоимости электроэнергии и горючего;

повышение логистических и транспортных расходов;

сезонное уменьшение урожая и погодные условия, влияющие на качество и объем продукции;

всеобщая инфляционная тенденция на потребительском рынке.

Для потребителей это означает необходимость планировать покупки более тщательно. Продукты первой необходимости, такие как крупы и молочные товары, становятся дороже ежемесячно, что влияет на семейный бюджет.

Аналитики советуют обращать внимание на среднемесячные цены в разных магазинах, а также пользоваться акционными предложениями и оптовыми закупками для экономии. Также следует ожидать, что подорожание продуктов в Киевской области может продолжаться в январе, поскольку цены на энергоносители и транспорт остаются высокими, а спрос на сезонные товары растет.

