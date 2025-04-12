Пенсійний фонд не надав належних доказів недобросовісної поведінки чи порушень закону, поки йому виплачувалась пенсія в Києві.

Пенсія в Києві призначалась місцевому мешканцю, поки ПФУ не не вирішили забрати у нього виплати та подали позов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду.

Чоловік перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України та отримує пенсію за вислугу років, згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-ХІІ. У зв’язку з його поновленням на службі, пенсія в Києві, яку він отримав стала надмірною на суму 176 888 грн.

7 серпня 2023-ього на адресу суду надійшло відповідь на позов, в якому чоловік заперечив проти позову. Він вказав, що відсутні докази щодо протиправних дій з його боку та жодні з трьох критеріїв для незастосування ст. 1215 Цивільного кодексу України не були наведені. Пенсійний фонд не надав належних доказів його недобросовісної поведінки чи порушень закону, поки йому виплачувалась пенсія в Києві.

У ході розгляду справи було встановлено, що чоловік був виключений зі списків особового складу Держприкордонслужби у зв’язку зі звільненням на запас, але оскаржив це звільнення. 23 лютого 2021 року він звернувся до ПФУ з заявою на перерахунок, і відповідна перевірка призвела до змін у розмірі пенсії.

Суд зазначає, що ПФУ не навів конкретних порушень з боку чоловіка в процедурі звернення за перерахунком пенсії. Крім того, надані ним документи не містили доказів наявності помилок чи порушень з боку чоловіка.

Згідно з перерахунком від 12.05.2023, виплата була змінена з 01.07.2021, з посадовим окладом 9 870 грн та загальним розміром 18 540 грн. У період з листопада 2020 по серпень 2021 року виплачено чоловіку 176 888 грн, що стало підставою для уточнення виплатної суми.

Рішення: суд відмовив ПФУ в задоволенні позову, зазначивши, що там не обґрунтували обов’язок чоловіка інформувати їх про поновлення на службі, враховуючи відповідні положення закону.

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