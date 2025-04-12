Пенсионный фонд не предоставил доказательств недобросовестного поведения или нарушений закона, пока ему выплачивалась пенсия в Киеве.

Пенсия в Киеве назначалась местному жителю, пока ПФУ не решили забрать у него выплаты и подали иск, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда.

Мужчина состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины и получает деньги за выслугу лет, согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» от 09.04.1992 №2262-ХІІ. В связи с его восстановлением на службе, пенсия в Киеве, которую он получил, стала чрезмерной на сумму 176 888 грн.

7 августа 2023 года в адрес суда поступил ответ на иск, в котором мужчина возразил против иска. Он указал, что нет доказательств противоправных действий с его стороны и никаких трех критериев для неприменения ст. 1215 Гражданского кодекса Украины не были приведены. Пенсионный фонд не предоставил доказательств его недобросовестного поведения или нарушений закона, пока ему выплачивалась пенсия в Киеве.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что украинец был исключен из списков личного состава Госпогранслужбы в связи с увольнением впрок, но обжаловал это увольнение. 23 февраля 2021 г. он обратился в ПФУ с заявлением на перерасчет, и соответствующая проверка привела к изменениям в размере выплат.

Суд отмечает, что ПФУ не привел конкретных нарушений со стороны мужчины в процедуре обращения за перерасчетом. Кроме того, предоставленные им документы не содержали доказательств наличия ошибок или нарушений со стороны украинца.

Согласно перерасчету от 12.05.2023, выплата была изменена с 01.07.2021, с должностным окладом 9 870 грн и общим размером 18 540 грн. В период с ноября 2020 по август 2021 выплачено мужчине 176 888 грн, что стало основанием для уточнения выплатной суммы.

Решение: суд отказал ПФУ в удовлетворении иска, отметив, что там не обосновали обязанность украинца информировать их о возобновлении на службе, учитывая соответствующие положения закона.

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